Синдикат ВТБ и ВЭБ.РФ открыл финансирование строительства угольного морского порта на Дальнем Востоке

Фото: "ВТБ".

Синдикат ВТБ и ВЭБ.РФ открыл финансирование проекта строительства угольного морского порта «Суходол» на Дальнем Востоке в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» – 28 августа 2020 г. предоставлен первый транш синдицированного кредита.

Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и компания «Морской порт «Суходол» подписали договор синдицированного кредита о финансировании строительства угольного морского порта на северном берегу бухты Суходол Приморского края.

Проект будет реализован в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Фабрика проектного финансирования – это механизм государственной поддержки инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики, направленный на увеличение объемов кредитования.

Специализированный угольный морской порт включает транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе специализированный терминал для обработки угля, объекты тепло- и электроснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты федеральной собственности.

Мощность угольного терминала составит 12 млн тонн в год с возможным увеличением до 20 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2021 года.

Инициатором проекта является группа СДС-Уголь, один из ведущих российских угледобывающих холдингов, реализующий значительную часть продукции на рынки стран АТР и заинтересованный в увеличении перегрузочных мощностей на Дальневосточном направлении. Партнером и участником проекта выступает группа РЖД, реализующая масштабный проект по развитию магистральной железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог с целью, в том числе, обеспечения расширения подходов к портам Дальнего Востока.

Сумма кредитного лимита, предоставляемого синдикатом, составляет порядка 32 млрд рублей, из которых лимит Банка ВТБ – порядка 27 млрд рублей, средства ВЭБ.РФ – 5 млрд рублей.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ: «Для ВТБ важно, что порт «Суходол» имеет большое значение для развития всего Дальнего Востока, его инфраструктуры и промышленности. Реализация этого проекта позволит создать новые рабочие места, будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности этой территории, создаст новые возможности для экспорта российского угля. Важно отметить, что строительство проходит на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм и требований по охране окружающей среды».

Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления: «Инвестиции в создание современной портовой инфраструктуры являются одним из важнейших приоритетов ВЭБ.РФ. Порт Суходол – еще один дальневосточный проект ВЭБа в этой сфере. Мы уже финансируем строительство порта в бухте Ванино. Запуск этих проектов даст не только положительный эффект для экономики Дальнего Востока, но и расширит возможности для роста российского экспорта на Восток».

Лицензия №1000.