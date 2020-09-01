Брянских учащихся поздравили с Днем знаний

В общеобразовательные учреждения Брянской области в 2020-2021 учебном году пошли 128 тысяч учеников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области, как и во всей стране, 1 сентября начался новый учебный год. В этот раз школьные линейки проходят с некоторыми ограничениями из-за коронавируса.

В общеобразовательные учреждения Брянской области в 2020-2021 учебном году пошли 128 тысяч учеников. Для 13 тысяч из них школьный звонок прозвенел в первый раз.

Брянских школьников и студентов поздравили с Днем знаний руководители Брянщины. Соответствующее сообщение появилось на сайте регионального правительства. Детям пожелали жажды знаний, энергичности, реализации в жизни и успешного поиска своего пути.

Глава региона и областные депутаты поблагодарили педагогов за нелегкий, но такой благородный и важный труд, за ответственность и заботу о подрастающем поколении.

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