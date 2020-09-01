В Трубчевске водитель «ВАЗа» сбил велосипедиста и скрылся

В брянском городе Трубчевск неустановленный водитель сбил велосипедиста и скрылся. Авария произошла вечером в понедельник, 31 августа, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

64-летний мужчина на велосипеде двигался по улице 3-го Интернационала. Около 19.45 на него совершил наезд некий автомобилист – предположительно, на «ВАЗе». Столкновение произошло по касательной. В этот момент пенсионер переезжал проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

- С места происшествия автомобиль «ВАЗ» скрылся, – говорят в надзорном ведомстве. – В результате происшествия велосипедиста с диагнозом «перелом костей левого предплечья, открытая рана лба, осаднение правой верхней конечности» отпустили домой, назначив лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку – устанавливают его обстоятельства и причину.

Кстати, всего в понедельник, 31-е, в регионе произошло две автоаварии, в которых есть пострадавшие. Один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».