В Брянской области перешли к третьему этапу снятия ограничений после коронавируса

В Брянской области перешли к третьему этапу снятия "коронавирусных" ограничений. В полную силу заработали кафе. Теперь они могут заполнить посетителями весь зал, а не половину. Между столиками расстояние должно быть не меньше полутора метров или стоять перегородки.

Возобновляется работа крупных магазинов площадью больше 800 квадратных метров, сообщает ГТРК "Брянск". Судя по всему, в Брянске таких нет. Торговые центры давно открыты, как и все магазины в них.

В школах разрешили провести линейки.

Остается с нами пока масочный режим и социальная дистанция.

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