Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на время изменятся маршруты троллейбусов №12 и №14. Это связано с переносом контактной сети на улице Объездной в месте пересечения с улицей Советской. Здесь обустраивают кольцевую развязку.

При движении из Бежицкого района Брянска троллейбусы поедут через центр Брянска. Маршрут №12 отправится от конечной на Камвольном комбинате. И проедет по улицам 50-й Армии, Литейной, XXII Съезда КПСС, III Интернационала, Брянской Пролетарской дивизии, Ульянова, Бежицкой, Дуки, проспекту Ленина, улице Красноармейской, проспекту Станке Димитрова.

Троллейбус №14 проследует от 10-го микрорайона по улицам Бежицкой, Дуки, проспекту Ленина, улице Красноармейской до площади Партизан. Дальше он поедет по маршруту №14 в 10-й микрорайон, сообщают в пресс-службе мэрии.

Новые схему движения будут действовать до завершения работ по переносу контактной сети.

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