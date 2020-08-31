ТМХ выполнил обязательства по поставке магистральных грузовых тепловозов в Узбекистан

Фото: АО УК «БМЗ».

Брянский машиностроительный завод (АО УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил два магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ государственному предприятию Республики Узбекистан «Навоийский горно-металлургический комбинат».

Локомотивы были изготовлены для Навоийского горно-металлургического комбината в соответствии с контрактом, заключенным в марте текущего года.

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ уже успешно работают на НГМК. Первые два локомотива этой серии отправлены в Узбекистан в конце прошлого - начале текущего года.

Благодаря введению в эксплуатацию современных мощных тепловозов 2ТЭ25КМ Навоийский горно-металлургический комбинат планирует повысить объёмы перевозок массива горных пород за счет высоких тяговых свойств локомотивов, способных обеспечивать вождение поездов массой свыше 6000 тонн. Экономической эффективности применения тепловозов 2ТЭ25КМ также способствует снижение эксплуатационных расходов.

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ отличается удобством в обслуживании благодаря легкодоступности и технологичности основных узлов. Применение тепловоза позволяет повысить рентабельность эксплуатации железнодорожной инфраструктуры и сократить сроки доставки грузов.

Для локомотивных бригад в тепловозе 2ТЭ25КМ созданы комфортные условия труда, предусмотрено поддержание оптимального микроклимата в кабине машиниста при любых температурных условиях.

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ - наиболее современные в своем классе отечественные локомотивы. Они выпускаются на БМЗ с 2015 года, и за это время хорошо себя зарекомендовали на сети «Российских железных дорог», на крупных

промышленных предприятиях России и ближнего зарубежья. Локомотивы успешно работают в разных климатических зонах: на северо-западе России, в Поволжье, Краснодарском крае, на Северном Кавказе, Урале, в Восточной Сибири, а также в Монголии, Казахстане и Узбекистане.