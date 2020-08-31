В Брянске 26 первоклассников получили школьные принадлежности

Благотворительная акция «Город – детям» традиционно проводится в Брянске с 2002 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершилась благотворительная акция «Город – детям». 31 августа в центральном парке культуры и отдыха 26 первоклассников из приемных семей и дети-сироты получили новые портфели с необходимыми школьными принадлежностями.

В праздничный день для детей устроили концерт, а также будущие первоклассники бесплатно прокатились на аттракционах и полакомились сладостями.

Благотворительная акция «Город – детям» традиционно проводится в Брянске с 2002 года, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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