В Брянске полицейские прикрыли наркопритон

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Советском районе Брянска полицейские закрыли наркопритон. На его организатора завели уголовное дело.

27-летний молодой человек выучился в кулинарном техникуме. Но с работой у него не ладилось. Он перебивался случайными заработками. И все чаще стал попадать в поле зрение полицейских: злоупотреблял алкоголем, а иногда и наркотиками.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев брянец предоставлял свою квартиру любителям растительных наркотиков. Соседям надоели постоянные шумные компании, они написали заявление в полицию.

За организацию притона горожанину грозит до четырех лет колонии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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