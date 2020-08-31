ВТБ и ВШМ СПбГУ начинают подготовку преподавателей бизнес-практиков

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Совместно с банком ВТБ Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) начинает подготовку экспертов ведущих российских компаний к преподавательской деятельности. Успешно завершился первый запуск курса «Тулкит преподавателя-практика бизнес-школы», разработанного командами ВШМ СПбГУ и ВТБ совместно с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).

По оценкам разработчиков, подобные курсы в настоящее время очень востребованы, так как, с одной стороны, дают возможность профессионалам поделиться своим опытом и попробовать себя в качестве преподавателя, а с другой – помогают вузам формировать современные программы обучения, способствующие повышению качества национального бизнес-образования.

Результатом обучения по программе для каждого бизнес-практика является детализированная структура готового к запуску курса, индивидуально разработанная им совместно с командой опытных преподавателей ВШМ СПбГУ. Учебные курсы, разработанные профессионалами из бизнеса, ориентированы на решение практических задач в таких сферах, как управление цифровой трансформацией, риски в компаниях нефинансового сектора, маркетинг в розничном бизнесе, внутренние инновации в компаниях. В дальнейшем эти образовательные продукты будут включены в программы ВШМ СПбГУ.

В проекте приняли участие эксперты банка ВТБ, «Ростелекома», Tele2 и компании «Полюс», а также опытные преподаватели МГПУ, Центра по академическому качеству и креативной педагогике Universal University и Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

«Работодатели традиционно сетуют на отсутствие у выпускников практического опыта, а вузам нужны актуальные, основанные на реальных бизнес-кейсах учебные материалы. Наряду с академическими знаниями студентам очень важно понимать, как в реальности в современном мире управляются организации, обсуждать с практикующими менеджерами их успехи и ошибки. Именно поэтому ВШМ СПбГУ запускает программу для профессионалов, готовых делиться своим опытом и пробовать себя в преподавательской деятельности», – отметила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

«В названии программы стоит слово «тулкит», то есть набор инструментов. Нам было важно, чтобы программа получилась максимально прикладной. Создавая ее вместе с коллегами из ВТБ и ВШМ СПбГУ, мы ориентировались на использование интерактивных форматов. В ходе обучения было много групповой работы, индивидуальных консультаций. Команды-участницы изучали современные педагогические техники и методики, выполняли проектные задания», – рассказал ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Программа подготовки преподавателей-практиков станет частью обновленной стратегии развития ВШМ СПбГУ, активное участие в разработке и реализации которой принимает команда экспертов банка ВТБ.

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