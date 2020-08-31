В Брянской области соревновались лучшие лесорубы

Лесорубы соревновались по пяти направлениям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском учебно-опытном лесничестве прошел шестой открытый чемпионат Брянской области «Лесоруб-2020». Между собой соревновались 35 вальщиков леса из Республики Марий Эл, Карелии, Московской, Нижегородской областей, Удмуртской и Чувашской республик.

Брянщину представили лесорубы из Брянского, Дубровского, Дятьковского, Жуковского, Мглинского, Карачевского, Клетнянского, Навлинского, Суземского районов.

Лесорубы соревновались по пяти направлениям: «Обрезка сучьев», «Валка дерева», «Замена цепи», «Точная раскряжевка» и «Раскряжевка комбинированным резом», рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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