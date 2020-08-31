В Брянской области произошла страшная авария

Одного из пострадавших пришлось вырезать из автомобиля спецоборудованием. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области 31 августа около восьми утра произошла смертельная авария. На 182 километре трассы Р-102 Жуковского района столкнулись грузовик «ДАФ» и «Ауди». В результате удара большегрузная машина перевернулась. Очевидцы сообщают, что в аварии погиб водитель фуры.

На место происшествия выехали медицинские работники, спасатели, сотрудники ГИБДД. Одного из пострадавших пришлось вырезать из автомобиля спецоборудованием, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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