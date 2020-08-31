В брянском Овстуге отремонтировали Дом культуры

Жуковский район участвует в реализации проекта «Культура малой Родины». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На родине Федора Тютчева в селе Овстуг Жуковского района открыли после ремонта Дом культуры. На реконструкцию потратили почти 2 миллиона рублей. В здании полностью преобразились танцевальный и зрительный залы, фойе, коридоры, кабинеты и санузлы.

Село Овстуг стал участником программы «100 сел». Помимо реконструкции Дома культуры здесь отремонтировали давно заброшенную детскую площадку.

Жуковский район участвует в реализации проекта «Культура малой Родины». В районе уже капитально отремонтировали дома культуры в Ходиловичах и в Гришиной Слободе, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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