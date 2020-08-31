Жители Брянской области перевели мошенникам больше 5 миллионов рублей

В Брянской области за неделю жертвами телефонных мошенников стал 31 человек. В целом граждане обогатили преступников на 5 миллионов 75,9 тысяч рублей.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и под разными предлогами выясняют банковские реквизиты. После этого со счетов жертв исчезают все средства. За неделю на эту уловку повелись 23 жителя региона. В целом они пополнили кошельки злоумышленников на 4 миллиона 671 тысячу рублей.

Продолжаются попытки отнять деньги у доверчивых граждан при помощи социальных сетей. 37-летняя жительница Бежицкого района перевела 3 тысячи рублей после сообщения от знакомой в одной из социальных сетей.

В Дубровском районе 58-летний сотрудник одной из организаций перевел на счет мошенника свыше 30 тысяч рублей за положительный отзыв при ожидаемой проверке. Также чуть больше 30 тысяч рублей лишился таксист, которого якобы хотели взять водителем к состоятельному клиенту.

Продолжаются мошенничества, связанные с сайтами объявлений. При попытке продать свое имущество за неделю личных сбережений лишились пять жителей региона, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».