ВТБ Лизинг поставит оборудование для строительства «Института Ядерной Медицины» Химки, АО «Медицина»

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ВТБ Лизинг и АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заключили контракт на поставку оборудования для строительства «Института Ядерной Медицины» Химки. Компания профинансирует приобретение серверного и сетевого оборудования стоимостью 208 млн руб. Техника будет предоставлена клиенту на условиях финансового лизинга сроком на пять лет.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) является новым клиентом для ВТБ Лизинг. Стороны намерены расширять взаимодействие в дальнейшем. В настоящий момент ведутся переговоры по возможностям поставки томографов для «Института Ядерной Медицины», который строит АО «Медицина» в подмосковных Химках. ВТБ Лизинг занимает первое место в рэнкинге РА Эксперт среди лизинговых компаний России по объему портфеля медицинской техники и фармацевтического оборудования (платежи к получению на 1 января 2020 г. – 1,3 млрд руб.).

«Выгодные условия, которые мы стремимся предложить клиентам, и опыт финансирования проектов любого уровня сложности – наши важные преимущества. Мы сотрудничаем со всеми ведущими поставщиками подобного оборудования, эти наработки снижают общий срок реализации сделки и позволяют клиенту получить выгодные предложения. Бизнес в России все больше понимает плюсы использования лизинга как инструмента финансирования модернизации и запуска новых проектов. Работа в условиях ограничений в период пандемии способствовала развитию ИТ, электронной коммерции, услуг доставки, розничной торговли товарами первой необходимости, медицины и фармацевтики. Мы будем уделять большое внимание развитию продуктового предложения и работе с клиентами в этих областях», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.

«Институт Ядерной Медицины» является структурным подразделением «АО Медицина». Это будет один из крупнейших центров ядерной медицины в Европе. Его создание на основе объединения ряда клинических, клинико-диагностических отделений и лабораторий является логичным продолжением развития накопленного за 30 лет опыта и компетенций клиники, ее активной медицинской и научной деятельности, – говорит президент АО «Медицина», академик РАН, Заслуженный врач РФ Григорий Ройтберг. – В «Институте Ядерной Медицины» заложены самые передовые технологии в области ядерной медицины. В его состав входят следующие клинические и диагностические подразделения: отделение лучевой терапии; отделение радионуклидной терапии; отделение брахитерапии; отделение радионуклидной и лучевой диагностики, циклотронно-радиохимический комплекс. Площадь лечебного амбулаторно-диагностического комплекса составляет 19 217 м2. Необходимо отдельно подчеркнуть, что помимо клинической деятельности в «Институте Ядерной Медицины» запланирован целый комплекс научных работ, как в области клинических исследований, так и в аспекте научно-практических конференций».

Лицензия №1000.