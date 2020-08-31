Брянская прокуратура потребовала оборудовать проезд к жилым домам в селе Кокино

Фото: vk.com, Александр Болотин.

Брянская прокуратура потребовала оборудовать проезд к жилым домам на улице Нагорной в выгоничском селе Кокино. Единственный подъезд к восьми домам шириной всего полтора метра. По нему не может проехать ни скорая помощь, ни пожарная машина.

- Жители улицы Нагорной лишены возможности пользоваться своими социальными правами, получать неотложную медицинскую помощь, поскольку проезд автотранспорта, а также машины скорой медицинской помощи, пожарной машины к их жилым домам не возможен, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

До этого прокуратура уже вносила постановление Кокинской сельской администрации, чтобы она построила дорогу. Но ничего выполнено не было. На этот раз прокурор обратился в суд.

По словам местных жителей, часть дороги продали вместе с земельным участком в частную собственность. Владелец перегородил дорогу забором. Еще в феврале этого года в Кокинской администрации рассматривали вопрос об изъятии земли для муниципальных нужд для строительства дороги. Но этого так и не сделали.

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