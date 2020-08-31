Жителю Брянска назначили обязательные работы за то, что кинул камень в женщину

Жителю Брянска назначили 160 часов обязательных работ за то, что кинул камень в женщину на балконе. Инцидент произошел 19 июня прошлого года.

Возле жилого дома на проспекте Московском мужчина выгуливал собаку. 27-летняя женщина стояла на балконе. Она сделала замечание, что животное гуляет без намордника и поводка. Тогда хозяин собаки подобрал камень с земли и бросил в женщину. Он попал по лбу.

- Суд учел, что подсудимый раскаялся в преступлении и наличие у него на иждивении маленьких детей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В пользу потерпевшей взыскали 50 тысяч рублей.

Приговор виновному пока не вступил в законную силу.

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