В Климовском районе психбольной пытался перейти пешком границу

В Климовском районе житель Украины, страдающий психическим заболеванием, пытался пешком перейти государственную границу. 34-летнего мужчину остановили 17 февраля около часа дня. Он шел в обход пунктов пропуска без разрешения на въезд в Россию с территории Украины.

- Обвиняемый не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий в силу своего психического состояния, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

За совершение преступления предусмотрено до двух лет лишения свободы. Но мужчину могут направить на принудительное лечение.

Уголовное дело будут рассматривать в Климовском районном суде.

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