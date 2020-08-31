ВТБ Инфраструктурный Холдинг принял участие в обсуждении законопроекта о ГЧП

Фото: "ВТБ".

Олег Панкратов, Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг, принял участие в круглом столе Министерства экономического развития РФ и ВЭБ.РФ по вопросу обсуждения законопроекта о государственно-частного партнерства.

Участники мероприятия отметили важность предлагаемых законопроектом поправок для привлечения частных инвестиции в инфраструктуру и улучшения качества жизни граждан.

В своей речи Олег Панкратов, Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг, проанализировал последствия установления исчерпывающего перечня требовании к участникам конкурса при реализации проектов ГЧП.

«ВТБ Инфраструктурный Холдинг является лидером на рынке инфраструктурных инвестиций, мы не только кредитор, но и крупный инвестор в инфраструктурные проекты, поэтому приветствуем и поддерживаем обсуждаемые изменения в законодательство о концессионных соглашениях и ГЧП, подготовленные Минэкономразвития России. Действующие редакции закона о концессионных соглашениях и закона о ГЧП, в принципе, предусматривают открытый (неисчерпывающий) перечень требований к участникам конкурса. Мы не видим пользы в определении законом исчерпывающего перечня предквалификационных требований – проекты и условия их реализации разные и могут требовать разного набора компетенций и опыта у потенциальных концессионеров. Установив закрытый перечень требований к участникам конкурса, мы попросту лишаем государственного заказчика возможности выбирать между квалифицированными участниками рынка». - отметил Панкратов.

Кроме того, Олег Владимирович также остановился поподробнее на предложениях, которые необходимо внести в законопроект:

· сделать перечень объектов концессионного соглашения открытым;

· предоставить субъектам РФ, имеющим бездефицитный бюджет, право заключать концессионные соглашения без проведения конкурса аналогично тому, как это предусмотрено для федеральных проектов, инициируемых решением Правительства РФ;

· предусматриваемые формы финансового участия концедента (публичного партнера) должны обеспечивать возврат не только затрат на создание и эксплуатацию/ содержание объекта, но и затрат самой компании-концессионера (зарплата, аренда и т.п.), а также доходность инвесторов и кредиторов на вложенные в проект средства;

· включить в перечень форм финансового участия концедента (публичного партнера) компенсацию концессионеру (частному партнеру) в случае наступления особых обстоятельств, а также компенсацию при прекращении концессионного соглашения. Данные формы финансового участия государства очень важны, как для инвесторов, так и для их кредиторов, поэтому необходимо их легализовать;

· поскольку банки и иные кредиторы являются неотъемлемыми участниками реализуемых инфраструктурных проектов, необходимо учитывать требования о защите их интересов в таких проектах (наиболее важные из которых):

- приоритет прямого соглашения над положениями концессионного соглашения и запрет изменения концессионного соглашения без согласия кредиторов в части порядка прекращения и выплаты компенсации при прекращении,

- возможность осуществления концедентом прямых выплат кредиторам в части старшего долга в случае прекращения концессионного соглашения,

- невозможность оспаривания действительности выплат в пользу кредиторов в случае банкротства концессионера;

· окончательно поставить точку в вопросе возможности осуществления технического обслуживания объекта концессионного соглашения без его целевой эксплуатации, что может послужить существенному увеличению объема частных инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и образования;

· прямо предусмотреть возможность внесудебного прекращения по соглашению сторон, достигнутому при подписании концессионного соглашения.

Лицензия №1000.