Брянский Росреестр за день зарегистрировал новую школу №71

В Брянске официально зарегистрировали новую школу №71. На учет Росреестра учебное заведение поставили в течение одного дня. Столь оперативно выполнить эту работу позволило внедрение новой программы - федеральной государственной информационной системы ведения единого государственного реестра недвижимости.

Напомним, в Брянске 1 сентября откроется новая школа №71, расположенная на территории старого аэропорта. Учебное заведение рассчитано на 1225 мест. Новая школа оснащена современным оборудованием.

Помимо классных комнат здесь сделали столовую на 600 мест и актовый зал на 560 мест. Для детей и подростков откроется два спортивных зала, библиотека, музей, хореографический зал и бассейн.

На пришкольной территории организовали волейбольное и гандбольное поля, беговые дорожки и воркаут-площадки.

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