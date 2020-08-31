За прошедшую неделю в Брянской области произошло 185 аварий

За прошедшую неделю в Брянской области произошло 185 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Такую статистику опубликовало УГИБДД УМВД России по Брянской области.

С 24 по 30 августа на дорогах области выявили 89 фактов управления автомобилем с признаками опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции остановили 29 нетрезвых водителей.

49 человек отказались пройти медицинское освидетельствование. 11 автолюбителей попались на повторной езде в пьяном виде. В отношении них решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также за неделю с дорог удалили 37 нетрезвых пешехода. В 79-ти случаях при перевозке детей в автомобилях родители нарушили правила безопасности.

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