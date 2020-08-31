Брянские волейболисты заняли первые места на международном турнире

Фото: Федерация волейбола Брянской области.

Брянские спортсмены вошли в число финалистов международного турнира по пляжному волейболу «Брянск OPEN».

Чемпионат состоялся на центральном бежицком пляже 29 и 30 августа. В соревновании приняли участие 32 мужские и 24 женские пары из разных регионов.

Серебро в категории HARD взяли брянские девушки. В этой же категории первое место заняла мужская команда из Брянска, рассказали в Федерации волейбола Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».