В массовом ДТП в Выгоничском районе погиб водитель иномарки

Водитель "Тойоты Камри" погиб на месте аварии. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В дорожно-транспортном происшествии в Выгоничском районе погиб водитель "Тойоты Камри". Автоавария случилась около пяти часов вечера в воскресенье, 30 августа, на 35-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

47-летний водитель "Тойоты" ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он столкнулся с ГАЗ-32212, который двигался впереди. От удара иномарку отбросило на встречную полосу. "Тойота" столкнулась с "Ладой Калина" и "Ситроен С4", которые ехали в сторону Брянска.

Автомобилиста за рулем "Лады" госпитализировали. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Водитель "Тойоты" от полученных травм погиб на месте аварии. 29-летняя пассажирка сломала ребра, ее отпустили домой с назначением лечения. 35-летнего мужчину за рулем "Лады" госпитализировали в Выгоничскую райбольницу. Он ушиб голову, поранил колени.

- В настоящее время полицией устанавливаются причины ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Состояние водителей в момент происшествия определит медицинская экспертиза.

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