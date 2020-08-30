Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Выгоничском районе столкнулись четыре машины. Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.35 в воскресенье, 30 августа. ДТП случилось на трассе Брянск-Новозыбков.

На место аварии выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

- Личным составом пожарно-спасательного подразделения совместно с поисково-спасательным отрядом Брянской области проводилось деблокирование пострадавшего, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пользователи соцсетей пишут, что один из водителей погиб. Но официально эту информацию пока не подтвердили.

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