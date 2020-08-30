В Брянской области ищут пропавшего курского велосипедиста

В Брянской области ищут пропавшего 19-летнего Кирилла Ермакова. Молодой человек уехал на велосипеде из Курска. Родные предполагают, что он мог направиться в сторону Брянска.

Парень пропал в пятницу, 28 августа, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсетях.

Приметы Кирилла Ермакова: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, светло-карие глаза. Был одет в светоотражающий жилет, черную футболку с оранжевым принтом, черные джинсовые шорты, обут - в черные кеды. С собой у него был велосипед черный с желтым рисунком и черный рюкзак.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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