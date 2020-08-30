В Стародубском районе КамАЗ наехал на своего водителя

В Стародубском районе грузовик наехал на своего водителя, который вышел отремонтировать машину. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале первого дня в субботу, 29 августа, на улице Полевой села Шкрябино, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

28-летний водитель КамАЗа ехал в сторону села Мадеевка. Он остановил машину, заглушил двигатель, вышел из кабины и стал ремонтировать коробку передач. Автомобилист ничего не сделал для того, чтобы грузовик не покатился вниз.

В итоге КамАЗ начал самопроизвольно двигаться и наехал на водителя.

У мужчины диагностировали перелом ребер, гематому и разрыв печени. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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