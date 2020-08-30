В Брянской области 35 человек за сутки заболели коронавирусом. Такие данные пришли в воскресенье, 30 августа. В регионе выполнили 1437 тестов на инфекцию.

За тоже время выздоровели 23 пациента. Результаты их тестов оказались отрицательными.

Больше всего заболевших за сутки в Брянске - 13 человек. А общее число заразившихся в городе - 3470 человек. Всего в Брянской области за все время эпидемии коронавирус выявили у 8194 человек.

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