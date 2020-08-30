Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянске 15 детей-сирот из Жуковки получили новые квартиры. Ключи им вручили в субботу, 29 августа. Жить они будут на улице Флотской.
В Жуковке складывается особая ситуация с выделением квартир для детей-сирот. Еще недавно здесь работали два крупных сиротский учреждения, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Это детский дом и школа-интернат. Здесь воспитывались ребята со всей области. Поэтому в районе скопилась очередь на получение жилья.
Квартиры на Флотской закупила администрация Жуковского района. В них уже выполнена внутренняя отделка.
Чтобы сократить очередь на жилье, в Жуковке построят три многоквартирных дома для детей-сирот.
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