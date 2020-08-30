Брянские школьники отправятся на дистанционное обучение в случае карантина

Раньше на карантине дети не учились. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Брянские школьники в случае карантина отправятся на дистанционное обучение. На карантин класс могут закрыть, если болеют больше 20 процентов учеников. До эпидемии коронавируса на карантине не учились все ученики класса или школы.

С 1 сентября все образовательные учреждения в области начинают работать по новым правилам. Линейки для всех учеников разрешили провести только в школах с численностью обучающихся меньше 200 человек. Городские школы к таким не относятся. Поэтому в них линейки устроят только для перволашек и выпускников, в некоторых - еще и для девятых и десятых классов.

Во время учебы ученикам и учителям будут мерять температуру. На входе в школу, в классах стоят средства для дезинфекции рук. Всех учеников разделят на потоки - начальная школа будет пользоваться одним крылом здания, средняя и старшая - другим. Ребята не будут меняться кабинетами. Все инструменты для опытов будут приносить им в класс, сообщает ГТРК "Брянск".

Общие звонки в школах отменят. Это необходимо, чтобы не пересекались разные параллели. На время перемены ребята будут выходить в коридор, чтобы проветрить класс. Во время урока окна откроют в коридорах.

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