Руководитель брянского пенсионного фонда за год заработала 1,77 миллиона рублей

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Брянской области Татьяна Серяк заработала 1,77 миллиона рублей. Работники отучилась о доходах за прошлый год. Информацию опубликовали на официальном сайте фонда.

В собственности у Татьяны Александровны квартира площадью 44 квадратных метра. В пользовании находятся жилой дом, приусадебный участок и еще одна квартира.

Заместитель управляющего Нина Демчук в 2019-м году заработала 1,7 миллиона рублей. В собственности у нее два жилых дома, земельный участок под строительство и двухкомнатная квартира.

Еще один заместитель управляющего, Елена Коваленко, отчиталась о доходе 1,68 миллиона рублей. И Надежда Якушева задекларировала доход в почти в полтора миллиона рублей.

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