В Брянске продолжили улицу Горбатова через старый аэропорт. Строители завершают асфальтирование дороги. Здесь появились тротуары, вымощенные плиткой, карманы для будущих остановок общественного транспорта.

Новая дорога разгрузит улицу Крахмалева. По ней можно быстро добраться от мини-рынка до улицы Бежицкой.

Параллельно улице Горбатова строят еще одну дорогу по улице Грибачева. Ее обещают сдать в эксплуатацию в сентябре.

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