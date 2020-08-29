В Злынковском районе в ДТП разбился водитель квадроцикла. Авария случилась около половины десятого вечера в пятницу, 28 августа, на улице Советской в селе Рогов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

40-летний мужчина ехал на квадроцикле "Стелс" в сторону села Малые Щербиничи. Он не справился с управлением, съехал с грунтовой дороги и врезался в дерево.

У водителя диагностировали перелом височной кости, травмы головы, ушиб мозга, переломы ключицы и ребер, ушибы. Пострадавшего госпитализировали.

У водителя взяли кровь на анализ на алкоголь.

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