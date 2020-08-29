В Брянской области подтвердили 34 новых случая коронавируса

В Брянской области за сутки 29 августа выявили 34 новых случаев заболевания коронавирусом. За тоже время выздоровели 19 человек, сообщают оперативном штабе. За 24 часа выполнили 1543 теста на инфекцию.

Общее число забоелвшихв регионе 8159 человек. Из них выздоровели 6708 пациентов. Больше всего заболевших выявили в Брянске - 3457 человек за все время эпидемии. За последние сутки в городе зарегистрировали 12 новых случаев коронавируса.

По пять заболевших сразу выявили в Брянском и Мглинском районах.

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