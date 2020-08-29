Фото: "Типичный Брянск".

Брянцев предупредили о водителях электросамокатов на дорогах. Сразу несколько фотографий опубликовали в социальных сетях.

Один мужчина на электрическом транспорте, если его можно так назвать, двигался по левой полосе в плотном потоке машин на проспекте Московском. На нем не было никакой защиты. Второй стоял на светофоре между правой и левой полосой на перекрестке у БГУ.

Пользователи задаются вопросом, не нарушают ли водители самокатов правила. Транспорт может разгоняться до 80 километром в час.

Но в правилах дорожного движения нет упоминаний про электросамокаты. Поэтому они могут двигаться только по тротуарам, что с такой скоростью тоже опасно.

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