Стоимость объекта – более 380 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершают строительство улицы Советской. Ее общая готовность составляет 91 процент. Стоимость объекта – более 380 миллионов рублей.

На примыкании к улице Крахмалева уже открыли движение по кольцу. На пересечении с улицей Объездной первое полукольцо также пущено в эксплуатацию.

На второй части кольца продолжают строительные работы. Здесь завершили монтаж бытовой напорной канализации и приступили к наземной части. Подрядчики устанавливают бортовой камень, готовятся к асфальтированию.

Уже установили 30 троллейбусных опор, сейчас закрепляют на них светильники. На следующей неделе начнут делать троллейбусную линию. После окончания строительных работ в центре кольца разобьют клумбу.

На кольце на улице Крахмалева после окончания дождей установят дорожные знаки и нанесут разметку, в том числе на пешеходные переходы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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