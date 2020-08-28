Брянские власти пообещали устранить лужу около сквера «Литий»

Сейчас вода собирается еще и из-за того, что рабочие сняли верхний слой асфальта на ремонтируемом участке дороги. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске пообещали решить многолетнюю проблему с подтоплением дороги около сквера «Литий» в Фокинском районе. Жители жалуются, что после дождей здесь постоянно собирается большая лужа.

В мэрии пояснили, что в рамках капитального ремонта сквера и близлежащей территории в этом месте установят шесть дождеприемных колодцев, которые соединят с ливневкой на проспекте Московском.

Сейчас вода собирается еще и из-за того, что рабочие сняли верхний слой асфальта на ремонтируемом участке дороги, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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