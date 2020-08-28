Жителя Брянска приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство

В Брянске в мае 2020 года 56-летний нетрезвый местный житель нанес своей знакомой не менее 82-х ножевых порезов и не менее 34-х ударов рукоятью кухонного ножа. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

28 августа Советский районный суд города Брянска за убийство приговорил обвиняемого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Прокурор Брянской области поддержал государственное обвинение по уголовному делу.

Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в прокуратуре Брянской области.

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