Дети работников БМЗ отдохнули в детских оздоровительных лагерях

Фото: АО «УК «БМЗ».

В этом году в загородных оздоровительных лагерях и санаториях Брянской области смогли отдохнуть 140 детей работников Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ» входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Из-за ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции, сроки смен пришлось передвинуть на вторую половину июля. Но продолжительность заездов осталась неизменной – три недели.

Перед началом учебного года школьники интересно и с пользой провели время в лагерях «Деснянка», «Искорка» и санаториях «Снежка», «Дубрава». Путёвки в них приобретены при содействии департамента образования и науки Брянской области.

С учётом санитарных требований Роспотребнадзора для ребят в лагерях организовали игры, квесты, мастер-классы на свежем воздухе, спортивные турниры, творческие конкурсы рисунков и поделок, занятия в тематических кружках и секциях.

Отдых детей заводчан в оздоровительных организациях является традиционной мерой поддержки сотрудников предприятия. В этом году на покупку путёвок администрация БМЗ выделила почти два миллиона рублей. При этом вклад родителей остается небольшим – тысяча рублей.

Возможность поправить здоровье и отдохнуть на летних каникулах – не единственный вид поддержки сотрудников БМЗ с детьми. В течение семи лет администрация предприятия приобретает «наборы первоклассника» для будущих школьников: рюкзаки с необходимыми для учёбы канцелярскими принадлежностями. В этом году традиционный подарок получили 185 детей машиностроителей.