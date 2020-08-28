В Фокинском районе Брянска в октябре появится новый спортивный комплекс

В новом двухэтажной здании появится бассейн, универсальный спортзал, буфет, медицинский блок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске завершают строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса. Объект готов к сдаче на 80 процентов. Строители уже смонтировали металлоконструкции, завершают делать стены и кровлю.

В новом двухэтажной здании появится бассейн, универсальный спортзал, буфет, медицинский блок. Новый спортивный объект сдадут в эксплуатацию в октябре 2020 года, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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