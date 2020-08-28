В Брянске воспитанники «детской» колонии встретились с чемпионом мира по армлифтингу Александром Бояровым

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской воспитательной колонии многократный чемпион мира по армлифтингу Александр Бояров встретился с несовершеннолетними заключенными. Спортсмен рассказал подросткам о своем пути в профессиональном спорте и о проводимой им общественной деятельности.

Осужденные узнали, что Александр Бояров не только занимается спортом. Он также помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Проводит реабилитацию людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, многое делает для сохранения русских атлетических традиций.

В конце встречи Александр Бояров подарил подросткам свои плакаты с автографами и сфотографировался с детьми на память. Воспитанники колонии остались под сильным впечатлением от встречи, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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