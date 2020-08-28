В Бежицком районе Брянска в ноябре откроют новый бассейн

В Брянске завершают строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Бежицком районе Брянска завершают строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. Здесь появится два бассейна, залы для подготовительных и спортивных занятий, тренажерка, солярий, буфет, рабочие кабинеты. Объект готов уже на 75 процентов.

Подрядчики установили металлоконструкции над спортзалом, сделали каркас под чашу бассейна. Сейчас строители обустраивают бетонные полы, мягкую кровлю, прокладывают коммуникации, ведут отделку фасада.

Подрядчики обещают завершить все строительные работы к ноябрю 2020 года, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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