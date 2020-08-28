В Брянской области продлили масочный режим. Об этом 28 августа сообщил оперативный штаб.

В регионе объявили о переходе к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Это предполагает работу всех предприятий сферы услуг и магазинов вне зависимости от площади и числа посетителей.

При этом сохраняется масочный и дезинфекционный режим. Остались некоторые ограничения для крупных торговых центров и при проведении массовых мероприятий.

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