Брянский аэропорт повысил безопасность полетов

В международном аэропорту «Брянск» продолжается модернизация. Для воздушной гавани приобрели дизель-генератор и электрический щит гарантированного питания.

Новое оборудование необходимо для бесперебойной работы в случае аварийного отключения электричества. Об этом рассказали в социальной сети на неофициальной странице Международного аэропорта «Брянск».

Кроме этого, в планах у администрации учреждения покупка автоматизированной системы комплексного обслуживания рейсов в аэропорту - АС «КОБРА 2».

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