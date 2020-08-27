В Брянске задержали мужчину с муляжом гранаты

В Брянске задержали мужчину с муляжом ручной гранаты. Горожанина остановили в минувшую среду в Бежицком районе. При себе у него был предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место выехали взрывотехники, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Брянской области.

Специалисты группы разминирования ОМОН выяснили, что граната является муляжом и опасности для окружающих не представляет.

По факту случившегося проводят проверку.

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