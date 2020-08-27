На Литейном мосту в Брянске уложили последнюю балку

В Бежицком районе Брянска на Литейном мосту в четверг, 27 августа, уложили последнюю балку. Всего их 99, сообщают в пресс-службе мэрии. Вес каждой - 34 тонны, длина - 22 метра.

На большей части моста установили ограждение, смонтировали освещение. Фонари уже включают по вечерам. Со стороны Бежицкого района подъезд уже заасфальтировали, со стороны Советского строители армируют межбалочные швы.

Мост строят круглосуточно. На площадке каждый день трудятся 150 человек и 30 единиц техники. Автомобильное движение по новой части моста откроют в ближайшие дни.

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