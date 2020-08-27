На брянской гостинице рисуют портрет Михаила Дуки

Портрет легендарного командира партизанского отряда станет украшением улицы, носящей его имя.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске появится новый стрит-арт. Московские художники на стене гостиницы «Турист» рисуют портрет Героя Советского Союза Михаила Ильича Дуки.
Портрет легендарного командира партизанского отряда станет украшением улицы, носящей его имя, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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