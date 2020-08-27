Из Брянской области на экспорт направили 718 тонн различной продукции

Предприятия Брянской области с 5 по 26 августа экспортировали 718 тонн различной продукции. В Сербию отправили свыше 460 тонн белковой кормовой смеси, в Польшу – 136,8 тонн технического жира. В Саудовскую Аравию послали почти 84 тонны говядины, на Украину – 34 тонны молочной продукции.

Все экспортируемые грузы соответствуют ветеринарно-санитарным нормам, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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