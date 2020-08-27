В Брянске забраковали ремонт нескольких улиц

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

В Брянске прошел выездной рейд, в ходе которого проконтролировали ремонт дорог в Фокинском и Бежицком районах. В объезде приняли участие городские депутаты, специалисты горадминистрации, технадзор, общественники.

На участке улицы Севской между улицами Транспортной и Дзержинского обнаружили ряд недостатков. В некоторых местах съезды с тротуаров не соответствуют нормативам, около канализационных люков обнаружили углубления. Кроме этого, подрядчики не везде убрали старый асфальт и не выровняли песок около пешеходных зон.

Непростая ситуации сложилась с ремонтом улицы Бурова от улицы Ульянова до моста через реку Болву. Подрядчик не выполняет свои обязательства по муниципальному контракту. Он до сих пор не заасфальтировал остановки и не сделал съезды с тротуаров.

Также сейчас завершается ремонт на улице 22-го Съезда от улицы 3-го Интернационала до улицы Литейной и от дома №134 до улицы Кислородной. На всех отремонтированных дорогах выявленные недочеты должны быть устранены. Иначе объекты не пройдут приемку, сообщили в пресс-службе брянского горсовета.

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