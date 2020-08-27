В Брянске в бассейне «Динамо» довели до слез 5-летнего ребенка

В брянском бассейне «Динамо» довели до слез 5-летнего ребенка. Об этом рассказал отец малыша в социальной сети.

– Ребенок хотел в туалет, на что ему ответили – потерпи, – пожаловался мужчина. – Хочу заметить, ему всего 5 лет и человеку, работающему с детьми, должно быть известно, что это терпеть нельзя. Ребенок вышел весь в слезах...

Отец ребенка добавил, что это было первое и последнее посещение данного спортивного учреждения.

Дирекция бассейна пояснила корреспонденту сайта «БрянскToday», что до конца занятий оставалось 5 минут. Тренеру не с кем было оставить остальных детей, а отправить малыша одного без сопровождения взрослых она не могла. Тем более этот ребенок 10 минут назад уже ходил в туалет.

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