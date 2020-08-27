Брянский губернатор посетил новую детскую поликлинику в Фокинском районе

Брянский губернатор посетил детскую поликлинику в Фокинском районе. Об этом Александр Богомаз рассказал на своей странице в социальной сети.

Поликлинику жители Фокинского района ждали с конца 1980-х годов. О необходимости ее строительства медики рассказали даже президенту Владимиру Путину при его посещении перинатального центра в Бежице.

Благодаря федеральной поддержке в Брянске построили новое шестиэтажное здание, оснащенное современным оборудованием. В 2019 году область на строительство поликлиники получила 317,8 миллионов рублей.

Теперь фокинские дети получают квалифицированное лечение и проходят обследование в одном месте рядом с домом.

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