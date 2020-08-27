Вице-премьер доложил Владимиру Путину об успехах Брянской области

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин 26 августа в рамках видеоконференции доложил президенту Владимиру Путину об успехах Брянщины.
Вице-премьер рассказал главе государства об успешном опыте Брянской области по освоению дополнительных средств, выделяемых на строительство социально-значимых объектов, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
Напомним, 21 и 22 августа Брянскую область посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
Правительственная делегация побывала на важных строительных объектах. Гости высоко оценили темпы реализации в регионе национальных проектов.
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